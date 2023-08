Spent på utviklingen i flommen i Nesbyen

Tall fra NVE sin målestasjon ved Bergheim i Ytre Nes forteller at vannføringen i Hallingdalselva ved 19-tiden onsdag fortsatt var godt over grensen for 50-års flom, skriver Hallingdølen.

– Det regner fortsatt mye, så vi er spente på utviklingen i natt, sier varaordfører Geir Olav Garthus til NTB.

Han forteller at utfordringen i Nesbyen er sideelven Rukkedøla, som kommer vestfra og renner ut i Hallingdalselva nord for sentrum.

– Det gjør at vi får veldig stor vannføring, men nå har vannføringen i Rukkedøla gått ned.

Broen over Rukkedøla i sentrum er nå åpen, men broen over Hallingdalselva til riksvei 7 på østsiden er fortsatt stengt.

– Vannet har gått ned slik at det nå er mulig å komme seg fram til brua, men vi venter til i morgen med avgjørelsen av om den skal åpnes, etter at vi har undersøkt forholdene, sier Garthus.

Fortsatt er det flere deler av bygda som er isolert av flom og ras.

– Det er mange stengte veier og små ras, så det er usikkert hva som er åpent.