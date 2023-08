Statens vegvesen: – Dropp hytta i helga

– Akkurat nå kan vi si at Norge er delt i to, sier trafikkoperatør Mette Brunes ved Vegtrafikksentralen øst til Aftenposten.

Alle de store hovedveiene er onsdag ettermiddag stengt på enkelte punkter. Blant annet riksvei 3, 4, 7 og 15, E6 og E16, skriver a visen.

Folk som har hytter i områdene, blir bedt om å la være å reise dit.

– Den planen bør de legge på is. Det er ikke tiden for å reise på hytta på fjellet. Skal de i det hele tatt ut og reise, må de søke informasjon om stedene de skal, sier Cato Løkken, avdelingsdirektør for drift og vedlikehold, til avisen.

Heller ikke tog er en god alternativ transportmetode for å komme seg til hytta. Hovedbanen, Dovrebanen og Bergensbanen er alle stengt på ulike strekninger.

– Vi må få kontroll på hvor mye vann det er under skinnene. Vi må være sikre på at grunnen er fast før vi kan slippe tog over. Sikkerhet går foran alt, sier Bane Nors konstituerte konsernsjef, Henning Bråtebæk.