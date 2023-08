Forretningsmann pågrepet på Vestlandet nekter straffskyld

– Tiltalte ser fram til å legge fram sin versjon i retten. Han er trygg på at han der vil tilbakevise de påstandene påtalemakten har rettet mot ham, skriver mannens advokat, Torbjørn K. Sognefest, i en melding til Bergens Tidende.

Til sammen skal forretningsmannen på Vestlandet ha unndratt rundt halvannen million kroner i lønn fra to menn som jobbet under ham. De skal ikke ha fått overtidslønn eller kveldstillegg, og den ene måtte tidvis bruke privatbilen i arbeid til blant annet å frakte kolleger, ifølge tiltalen som er tatt ut av statsadvokaten i Hordaland, Sogn og Fjordane.

Forholdene i tiltalen skal ha funnet sted i årene fra 2013 til 2021.

To personer som har fått overført pengebeløp, er tiltalt for uaktsom bistand til hvitvasking. Disse nekter også for å ha gjort noe straffbart, sier Sognefest til avisen.

Påtalemyndigheten har tatt forbehold om å legge ned påstand om inndragning av minst 5,7 millioner kroner, samt at bedriftseieren fradømmes retten til å drive næringsvirksomhet på ubestemt tid.