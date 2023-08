17-åring pågrepet for overfallsvoldtekt ble løslatt – siktet for nytt overgrep

Politiet ville ikke fengsle ham etter den første pågripelsen, men ba om varetektsfengsling etter at han ble siktet i en ny sak. Det sier imidlertid tingretten nei til, blant annet på grunn av guttens unge alder, skriver VG.

Tingretten slår fast at det er gjentakelsesfare. 17-åringen ble pågrepet 1. august og siktet for en overfallsvoldtekt etter at en kvinne ble angrepet i nærheten av hjemmet sitt. Kvinnen slapp unna da hun fikk varslet familie på telefon.

Nå er 17-åringen siktet for et nytt seksuallovbrudd. Dette skjedde ifølge siktelsen søndag og beskrives også som et overfall av politiet.

Tingretten kom fram til at det var sterk sannsynlighetsovervekt for at gutten skal begå en ny straffbar handling, men besluttet at han skal løslates mot meldeplikt. Politiet har anket med oppsettende virkning, som betyr at gutten blir sittende fengslet fram til lagmannsretten har vurdert saken. Det skjer trolig torsdag.