Flomfaste turister slo opp telt midt i Ringebu sentrum

– Det er første gang jeg har sett at noen vil slå opp telt midt i kommuneparken i sentrum. De kom og spurte om de fikk lov til det, fordi de verken kommer nordover eller sørover, og det er ingen andre overnattingsmuligheter her, forteller ordfører Arne Fossmo i Ringebu kommune til NTB.

Ringebu kommune og dens 4350 innbyggere er nesten helt isolert.

– Det er mye å ta tak i, det skjer mye i vår lille kommune, som det gjør i andre kommuner i Innlandet. Det har vært en del mindre ras, større ras, fylkesveier som er stengt og E6 er stengt, sier ordføreren.

Like sør for Ringebu sentrum er jernbanebroen over Lågen nå i fokus.

– Det som er den største krisen nå, er jernbanebrua som holder på å bikke over Lågen. Det er tragisk, sier Fossmo.

Den siste målingen viser at vannstanden i Lågen i Ringebu stiger med fire centimeter i timen.