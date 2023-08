Hundrevis av mennesker er de siste dagene evakuert i Viken og Innlandet som følge av flom og jordskredfare.

I Nesbyen i Hallingdal ligger store deler av sentrum under vann. På Ål litt over en halvtime unna har to hus blitt revet i filler av et stort jordskred, det samme har også bebyggelse i Valdres. Flere steder pågår det storstilt evakuering, blant annet med helikopter.

Vann har også trengt inn i kraftverket på Braskereidfoss i Våler i Solør, og Forsvaret vurderer å sprenge flomsluser som ikke åpner seg.

Braskreidfoss Kraftverk der vannet strømmer over etter at en sluse er ødelagt. Forsvaret vurderer å sprenge slusen slik at vannet fritt kan renne ned. Foto: Cornelius Poppe / NTB

50-årsflom



I Hønefoss foregår det for tiden intenst arbeid for å bygge flomvern langs Storelva. Ifølge NVE er det 50-årsflom i store deler av Drammensvassdraget – det er ventet at Hønefoss og Drammen vil bli hardt rammet av vannskader.

Statens vegvesen har foreløpig stengt alle hovedferdselsårer mellom Oslo og Trondheim og oppfordret folk til å bli hjemme – enkelte har mistet internett og mobildekningen, eller blitt bedt om å koke drikkevannet hjemme.

Beskjeden fra NVE er dyster: flommen vil trolig fortsette å øke i de store elvene i Sør-Norge.

– Vi har aldri sett så høyt flomnivå i flere av elvene. Prognosene tyder på at flommen vil fortsette å øke i de store elvene, spesielt i Drammensvassdraget og nedre deler av Glomma, sier flomvakt Erik Holmqvist i NVE.

Hus er tatt av skred i Ål kommune. Ødeleggelsene er store. Ekstremværet Hans har gjort ødeleggelser på vei og flere jordskred har gått i Hallingdal. Foto: Frederik Ringnes / NTB

Storelva renner stri igjennom Hønefoss Sentrum. Ekstremværet Hans forventes å forårsake betydelige vannskader de kommende dagene. Hønefoss er en av byene som forventes å bli hardest rammet. Foto: Annika Byrde / NTB

Et skred har truffet flere bolighus i Bagn i Valdres Foto: Cornelius Poppe / NTB

Store konsekvenser



NVE spår at konsekvensene blir store. Til tross for at regnværet er i ferd med å roe seg, opprettholder de rødt farevarsel for flom- og jordskred i store deler av Viken og Innlandet.

Rødt farenivå er det høyeste farenivået og betyr at det er en ekstrem situasjon. Onsdag ettermiddag besøkte statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) flomutsatte Leirsund togstasjon i Lillestrøm.

– Når regnet slutter, så begynner en annen utfordring. Da skal vannet videre og ut, sier han.

Regjeringen har satt inn ekstra helikopterressurser til å bistå i evakueringen i områdene som er berørt av ekstremværet.

