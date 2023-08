Flere flomutsatte områder mangler internett og mobildekning

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har hevet beredskapen og bedt bransjen om å si ifra dersom de opplever små eller større hendelser som påvirker tilgang til internett og mobiltelefoni.

– Vi har stor forståelse for at det er vanskelig for mange i den krevende situasjonen flere befinner seg i de flom- og rasrammede områdene, sier avdelingsdirektør for sikkerhet i Nkom, Elise Lindeberg.

– Både Telenor, Telia og Ice er i beredskap og jobber for å rette feilene, men det er blant annet utfordrende å komme fram for å inspisere skadene og løse problemet, sier hun.

Det jobbes med å finne tiltak for å løse dekningsproblemene. Spesielt for å sørge for at innbyggere i flomutsatte områder kan kontakte nødetatene.