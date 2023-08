Fylkesordfører: Anslår skadene etter Hans til 500 millioner

– Per nå har vi sikkert skader for 500 millioner kroner. Og ennå er ikke dagen over, sier fylkesordfører Aud Hove (Sp) til Kommunal Rapport.

En lang rekke veier er stengt i Innlandet, flere av de på grunn av ras eller flom. Forsikringsselskapene har tidligere meldt om svært mange skademeldinger som følge av ekstremværet.

Hove etterlyser hjelp fra sentrale myndigheter. Hun er tydelige på at Innlandet ikke klarer dette alene.

– Vi må få hjelp. Vi må drifte fylkeskommunen også etter dette. Vi har en handlingsplan for fylkesveinettet. Den vil helt stoppe opp, om vi ikke får tilført ekstra midler, sier hun til Kommunal Rapport.

