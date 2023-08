Sommervarmen fortsetter i nord – bedring i sikte for Østlandet

Ekstremværet Hans går nå mot slutten, sier statsmeteorolog Unni Nilssen i Meteorologisk institutt til NTB. Men hun understreker likevel at konsekvensene av ekstremværet på ingen måte er over enda.

Likevel er de ekstreme nedbørsmengdene på Østlandet på vikende front, og i helgen er det godt vær i sikte.

– Særlig fredag ser veldig fint ut sør for Stad og Dovre, sier Nilssen.

Østlandet kan fortsatt få noen byger, men meteorologen forteller at det kan bli opp mot 20 grader helgen. Det blir til dels skiftende vær, men også lange perioder med sol, forklarer Nilssen.

Vått på vestlandet, varmt i nord

For Vestlandet ser det derimot ikke like lovende ut. Her henger ekstremværet litt igjen, noe som byr på en del regnvær.

– Fredag ser relativt bra ut her også, men ellers får nok Vestlandet relativt kraftige byger i helga, forteller Nilssen.

Hun ser heller ikke bort ifra at Vestlandet får servert noe tordenvær sent denne uken.

Natt til onsdag var det tropenatt hele 16 steder i Nord-Norge. Meteorologisk institutt skriver på X/Twitte r at det også onsdag ligger an til værrekord flere steder i Troms.

Nilssen mener godværet stort sett vil fortsette, men ikke med like høye temperaturer hele uken.

– Det ser ut til at de høyeste temperaturene allerede har vært, men stort sett fortsetter finværet, forklarer meteorologen.

Hun forklarer at det aller varmeste været beveger seg videre nordover, og at Troms og Finnmark derfor kommer spesielt godt ut. Nordland ligger derimot an til å få noe regnvær.

Kan få 20 grader i Trondheim

Trøndelag har også vært til dels hardt rammet av ekstremværet denne uken. Helgen blir likevel brukbar værmessig, skal vi tro meteorologen.

– Det ligger an til i hvert fall perioder med sol i mange dager fremover, sier Nilssen.

– Temperaturene er også ganske sommerlige. Trondheim kan fort få temperaturer opp mot 20 grader i helgen, forteller hun.

Både Nordland og Trøndelag ligger dog an til å få perioder med regn.