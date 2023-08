– Når regnet slutter, så begynner en annen utfordring. Da skal vannet videre og ut, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) da han onsdag besøkte flomutsatte Leirsund togstasjon i Lillestrøm kommune onsdag formiddag.

Like bortenfor togstasjonen ligger elven Leira, som har gått over sine bredder.

– Nå er det største trykket andre steder. I Hallingdal-området pågår det ganske heftige operasjoner for å nå folk. Jeg reiser ikke ditt nå. Det handler om å ikke forstyrre dem som er i beredskap, de skal få gjøre den jobben videre, sa statsministeren til NTB.

Venter flere skred

Ekstremværet Hans har i løpet av de siste dagene herjet flere steder i landet, og et betydelig antall mennesker er evakuert fra hjemmene sine. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) venter blant annet flere jordskred og mer flom i dagene fremover. Flere skred har allerede gått, blant annet i Hallingdal, der Støre sier at situasjonen er svært alvorlig.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) var også på Leirsund stasjon. Han tar til motmæle mot dem som mener varslingen har vært overdreven.

– Det vil jo være sånn at når man har den type varsler, så vil det være noen grad av usikkerhet. Men når man ser på de områdene som har blitt tyngst rammet, så jeg tror ikke du finner et menneske der som vil si at dette har blitt overdramatisert, sier Nygård (Ap).

Besøkte evakuerte

Etter besøket på Leirsund dro statsministeren videre til Quality Hotel Olavsgaard i Lillestrøm. Der møtte han evakuerte.

– Vi har hatt en god samtale med en del av dem som har blitt evakuert. Det å reise fra hus og hjem er en ganske inngripende sak, men de har blitt tatt godt vare på her, sa Støre da han møtte pressen utenfor hotellet.

– Kommunen har erfaring med å evakuere. Det har jo vært situasjoner her de siste årene som gjør at de vet hvordan en evakueringsjobb skal gjøres, la han til.

Ifølge tall fra Statsforvalteren i Oslo og Viken er over 500 personer evakuert i Viken. Av disse tilhører 100 personer Lillestrøm kommune.