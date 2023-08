Statsforvalteren: Over 500 personer er evakuert i Viken

Statsforvalteren i Oslo og Viken opplyser til NTB at 265 personer er evakuert i Hol, 15 er evakuert i Flå, mellom 150 og 200 i Nesbyen, flere hundre i Ål, 21 i Gol og 100 er evakuert i Lillestrøm.

De opplyste først at rundt 1000 personer var evakuert på Ringerike, men kommunikasjonssjef Liv Asta Ødegaard sier nå at det foreløpig ikke er iverksatt evakuering i kommunen.

Hun presiserer at de øvrige tallene også er noe usikre fordi det kan være noen som har evakuert seg selv og ikke meldt ifra til myndighetene.

– Det er travelt for beredskapsstaben vår nå. Samtidig er dette først og fremst tøft for alle som står i dette, og kommunene som håndterer situasjonen, sier Ødegaard.

Politiet i Innlandet meldte onsdag morgen at over 600 personer er evakuert i deres fylke. Dermed er over 1100 personer evakuert i de to nabofylkene som følge av ekstremværet.