50-årsflom flere steder i landet

– Vi ser at mange av stasjonene ligger kjempehøyt alle sammen. Rødt nivå er 50-års gjentakelsesnivå – det er sjelden. Det vi ser nå, er svært alvorlig, sier Elin Langsholt i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) til VG.

Flomtoppen vil trolig komme torsdag eller fredag, ifølge NVE.

Slik situasjonen ser ut nå, er det øvre del av Viken og Innlandet som vil rammes mest de neste dagene. Blant annet er Drammensvassdraget ventet å stige med én til tre meter de neste dagene, skriver avisen.

Drammen kommune gjør nå flomsikringstiltak i tidligere Nedre Eiker med tanke på de store vannmengdene som kommer nedover Drammensvassdraget. Tirsdag ettermiddag ble det satt opp flomvern i Krokstadelva i Drammen.

Skademeldingene renner inn

Gjensidige melder onsdag morgen at de har registrert nærmere 800 skader, If melder om over 500 skader, mens Tryg Forsikring per onsdag morgen har registrert 410 skader.

– Vi har mange rammede kunder, og i de verste tilfellene fortelles det om vannstand på halvannen meter i kjelleren og møbler som flyter rundt, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen i Tryg.

Gjensidige skriver i en pressemelding at skadetoppen er i Viken, Innlandet og Oslo. Av de stedene som er hardest rammet, har kundene i Lillestrøm meldt inn 71 skader, Gran i Innlandet 44 skader og Oslo 104 skader.

– Vi har fortsatt de typiske vannskadene på grunn av vann i kjellere og gjennom utette tak og vegger. Flere biler og andre kjøretøy står også under vann, sier kommunikasjonssjef Line Marcelius i Gjensidige.

Kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If kommer med følgende råd:

– Dersom det er fare for at vann kan trenge inn i boligen, flytt gjenstander og verdisaker opp i etasjene. Tenk også over om biler og campingvogner bør settes i trygghet et annet sted. Dersom du står i parkeringsgarasje som kan bli full av vann, flytt bilen før det er for sent, sier Clementz.

Farevarsel utvides

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) utvider det røde flomvarselet og forlenger det røde jordskredvarselet til onsdag formiddag.

Ved midnatt natt til onsdag er det flom på rødt og oransje nivå i Buskerud og vestlige deler av Innlandet.

– Vi har lagt inn kommunene Nore og Uvdal, Hol, Ål, Hemsedal og Vang til det røde flomvarselet, sier Ann-Live Øye Leine, flomvakt i NVE.

Også jordskredvarslene forlenges i noen kommuner.

– Jordskredvarslingen forlenger det røde jordskredvarselet til å gjelde også for onsdag formiddag for store deler av Innlandet og Viken, sier Siv Seljesæter, jordskredvakt i NVE.

Jordskredvarselet forlenges ikke for kommunene Aurland, Lærdal, Årdal, Folldal, Alvdal og Rendalen.