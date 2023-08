Samferdselsministeren møter Bane Nor om flomskader

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård møter konserndirektør Henning Bråtebæk og banedirektør Eivind Bjurstrøm i Bane Nor på Lillestrøm stasjon, før de skal ut og se på flomskader etter ekstremværet.

Høstens første partilederdebatt

Jonas Gahr Støre (Ap), Erna Solberg (H), Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Sylvi Listhaug (Frp) deltar i VG-duellen, som er høstens første partilederdebatt. VGTV-anker Espen Moe Breivik er debattleder.

Imran Khan i retten i drapssak

Imran Khan må møte i retten i forbindelse med drapet på advokat Abdul Razzaq Shar i juni. Den tidligere cricketstjernen og statsministeren Khan anklages for å ha vært involvert i saken.

Disneys kvartalstall

Disney-konsernet legger fram resultat for tredje kvartal, som var preget av skuffende kinotall, streiker i Hollywood og bekymringer for manglende lønnsomhet for selskapets strømmetjenester.

Casper Ruud mot Jiri Lehecka

Casper Ruud skal opp mot 21 år gamle Jiri Lehecka i 2. runde av Masters 1000-turneringen i tennis i Toronto, som er del av oppvarmingen til US Open.