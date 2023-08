Togtrafikken mellom Oslo S og Oslo lufthavn stengt fram til onsdag morgen

– Det er stengt mellom Oslo S og Eidsvoll på grunn av flom. Ny oppdatering onsdag 9. august klokken 6, skriver Bane Nor i en trafikkoppdatering tirsdag ettermiddag.

Årsaken er først og fremst overvann ved Leirsund. Trafikkoperatør Olav Nordli i Bane Nor opplyser til NTB at de ikke har noen prognose for når jernbanen kan åpnes igjen. Vannet må trekke seg tilbake, og deretter må skadene på skinnegangen inspiseres.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) skal møte konserndirektør Henning Bråtebæk og banedirektør Eivind Bjurstrøm i Bane Nor på Lillestrøm stasjon onsdag for å inspisere skadene oppover Romerike.

Det er også meldt om overvann på Bergensbanen ved Gol og Hol. Samtidig sier Nordli at Bane Nor vurderer om man kan gjenåpne Kongsvingerbanen, samt Hovedbanen mellom Oslo og Lillestrøm i løpet av tirsdagen.