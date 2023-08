Støre bekrefter: Regjeringen går inn for elektrifisering av Melkøya

– Vi legger til rette for at Hammerfest LNG kan opprettholdes til 2040 med alle de positive ringvirkningene det har i nord, sier statsministeren Jonas Gahr Støre (Ap) i en pressemelding.

Det betyr at gasskraftverket på Melkøya-anlegget blir lagt ned, og at man heller driver det med kraft fra det vanlige strømnettet.

Senterpartiet vedtok under landsmøtet i mars at planene om å elektrifisere Melkøya med strøm fra dagens nett måtte stanses.

Nå åpner de likevel for elektrifisering ettersom det belager seg på at kraftproduksjon og nett i Finnmark også skal få en betydelig utbygging.

Stor belastning

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) lover at produksjonsanlegget skal ha minst like mye ny kraftproduksjon som anlegget krever innen 2030.

– Når vi skal gi startskuddet for prosjektet her på Melkøya, så ligger det som et premiss fra regjeringen at man minst skal ha like mye ny kraftproduksjon som den kraften som skal drive dette anlegget, sier Vedum på pressekonferansen.

Equinor søkte i desember i fjor om å avvikle gasskraftverket på Melkøya og erstatte det med elektrisk kraft fra strømnettet. Prosjektet er ventet å legge beslag på 410 megawatt, noe som tilsvarer 3,6 terawattimer (TWh) strøm i året.

Kritikere mener elektrifiseringen vil støvsuge kraftoverskuddet i Nord-Norge, føre til økte strømpriser og gå i beina på andre potensielle industriprosjekter i landsdelen.

– Det skal ikke bli en kamp mot hverandre, men det skal bli et prosjekt som løfter virksomheten på Melkøya samtidig som det gir mulighet for å realisere nye industriprosjekter og verdiskaping i resten av fylket uten at det skal påvirke prisen for vanlige forbrukere, lover finansministeren.

Vil øke kraftproduksjonen

Olje- og energidepartementet mener det er realistisk å øke kraftproduksjonen i Finnmark minst like mye som den planlagte forbruksøkningen ved Melkøya-anlegget, forutsatt at konsesjoner innvilges.

Regjeringen peker blant annet på at det er gitt, søkt eller meldt om nye vindkraftprosjekter på land i Finnmark.

I tillegg skal Statkraft se på muligheten for effektoppgradering av Alta kraftverk, samtidig som Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har identifisert flere områder i Barentshavet som er aktuelle for havvind i framtiden.

– Dette skaper verdier og arbeidsplasser i Norge, det vil gi store statlige inntekter, og det befester vår posisjon som en trygg og stabil leverandør av gass, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) om avgjørelsen.