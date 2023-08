– Det er utrolig inspirerende for meg å se at til tross for overskrifter om at vi har andre målinger andre steder, så er det steder hvor vi gjør det veldig bra, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Mandag holdt statsministeren appell på torget i Brønnøysund, hvor han besøkte Arbeiderpartiets valgkampstand. Det blåste litt og regnet mye. Men for mange av partiets lokale kandidater ser det lyst ut.

– Vi har medvind, slår ordførerkandidat Siv Aglen i Brønnøy kommune fast overfor NTB.

Framgang for Ap – kollaps for Sp

I juni kom det en måling i Brønnøysunds Avis som ga Arbeiderpartiet en oppslutning på 43 prosent i kommunen, som i dag er styrt av Høyre og Senterpartiet. Det var en framgang på 18,9 prosentpoeng fra valget i 2019.

Senterpartiet, som ved forrige kommunevalg stjal mange velgere fra Ap i nord, raste med 29 prosentpoeng til 9,4 prosent på samme måling.

En oppslutning på over 40 prosent høres kanskje voldsomt ut for Arbeiderpartiet. Men ikke på Helgeland.

– Ute på Vega har jo Arbeiderpartiet over 50 prosent, og i Bindal kommune over 50 prosent. Men i Bindal er det bare SV og Arbeiderpartiet som stiller til valg. Der er det ingen andre parti, sier Aglen.

Håper på over 50

I Vega kommune har Arbeiderpartiet faktisk hatt en oppslutning på over 50 prosent de siste 16 årene, forteller Vega-ordfører André Møller til NTB.

– Jeg tror at vi kan gjøre et bra valg. Jeg tror i hvert fall at vi klarer mellom 30 og 50 prosent. Følelsen er god, sier han.

– Hva er oppskriften på det?

– Vi har dyktige medlemmer i partiet, og så har vi fokus på næringsutvikling og god økonomisk styring i kommunen. Og samtidig så får vi fram mange enkeltsaker og gode saker som gagner befolkningen.

Støre har troen

Støres tur til Helgeland markerer kickoff for valgkampinnspurten. Det er kanskje ikke tilfeldig valgt.

De nasjonale målingene har lenge ligget på under 20-tallet, men i Nord-Norge ser statsministeren flere positive tegn.

Han trekker blant annet fram følgende:

* Tromsø: Sterke tall for Ap-ordfører Gunnar Wilhelmsen. På siste Nordlys-måling i juli hadde partiet en oppslutning på 29,9 prosent, 5,6 prosent høyere enn forrige tilsvarende måling og 10,2 prosent opp fra valget i 2019.

* Vefsn: Oppgang på 7 prosent fra 2019, viser en måling fra Helgelendingen i juni.

* Bodø: Jevnt. Knapt flertall der to mandater må bytte side for at Høyre mister flertall – viser siste måling fra Avisa Nordland.

Støre: – Kan bli positivt overrasket

Nord-Norge har alltid vært viktig en bastion for Arbeiderpartiet. Men i forrige kommunevalg i 2019, gjorde Senterpartiet et solid jafs inn i Arbeiderpartiets velgere i nord.

Flere steder kan dette komme til å snu.

– Helgeland er et eksempel på at dette valget kan gi oss positive overraskelser, sier Støre.

Han tror fundamentet for Ap i Nord-Norge fortsatt står seg godt.

– Det er en viktig bastion for Arbeiderpartiet historisk. Vi har tatt ansvar her i utvikling av samfunnet, ved å satse på næring, utvikling av velferdstilbud, etablering av universitet og andre store satsinger, sier han.

– Opptre ordentlig og redelig

I Brønnøy kommune tror ordførerkandidat Siv Aglen absolutt at Ap har muligheter til å løfte seg til samme høyder nasjonalt som på Helgeland.

– Når folk bare får se resultater av politikken, tror jeg man kommer fram til at det er de fellesskapsløsningene, som Arbeiderpartiet står for, som er best. Og at det er viktig å skape, men også dele når du har skapt. Det er kanskje der jeg synes at Høyre bommer mest, sier Aglen.

– Hva er den viktigste oppskriften for å lykkes med politikken?

– Man må opptre ordentlig og redelig. Så må man snakke med folk og høre hva de har å si. Og hvis du skjønner hvorfor folk mener det de mener, så kan man finne en løsning. Men hvis man lar seg styre av bråket på internett, så blir det vanskelig.