26 boliger i Leirsund evakuert

Elva Leira stiger. Gjennom natten vil vannet overstige nivåer som tilsier at beboere i Sundsveien og Sundstuveien bør evakueres. Politiet har nå besluttet evakuering, melder Lillestrøm kommune ved midnatt natt til tirsdag.

– Det er en såkalt forebyggende evakuering. Det er lettere å evakuere nå uten at det blir akutt. Bakgrunnen er at det fryktes at Leira kan gå over sine bredder, sier operasjonsleder Pål Bjelland i Øst politidistrikt til Romerikes Blad.

Beboerne er evakuert til Olavsgaard Hotell, opplyser politiet.