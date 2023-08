Mandag kveld var det krisemøte i fylkeslaget der flere lokallag truer med kollektiv utmelding fra partiet, rapporterer Dagbladet.

Samtlige ledere og førstekandidater på listene i høstens lokalvalg i Finnmark var invitert. Over 20 deltok fra Finnmarks 18 lokallag.

– Folk er oppgitt og sjokkert over at Senterpartiet i regjering går inn for elektrifisering av Melkøya. Det kom som lyn fra klar himmel og bryter med landsmøtevedtaket vårt fra 18. mars, sier lokallagsleder Jan-Olav Evensen i Lebesby i Øst-Finnmark til Dagbladet.

– Tror det blir masseutmelding

Evensen sier partiledelsens støtte til elektrifisering kan få dramatiske konsekvenser.

– Jeg klarer ikke å si at jeg skal fortsette å være medlem av Senterpartiet. Jeg tror det blir masseutmelding fra lokallaget vårt. Slik jeg forsto stemningen på kveldens møte, tror jeg det skjer også andre steder, sier Evensen.

Han sier han fnyser av at det angivelig skal foreligge vilkår for elektrifiseringen som presenteres på en pressekonferanse tirsdag.

– Melkøya skal elektrifiseres innen 2030. Det er ikke mulig å få på plass så mye ny elektrisk kraft på den tiden. Det betyr at vi skal bruke av den kraften vi allerede har. Det betyr himmelhøye strømpriser også her i nord, sier Evensen.

Varaordfører vurderer utmelding

Varaordfører Jan Martin Rishaug i Alta sier til NRK at medlemskapet hans i Senterpartiet nå henger i en syltynn tråd.

– Jeg er så skuffa at mitt medlemskap i Senterpartiet er i ferd med å gå ut, sier Rishaug.

– Vi har et landsmøtevedtak som sier at man ikke skal elektrifisere før det er kraft i nettet til å betjene det. Det ser det ut som de nå hopper ganske lett bukk over. Det er veldig skuffende av Senterpartiet, sier han.

Ifølge NRK kan gasskraftverket på anlegget stå til 2033, for å sikre forsyningssikkerheten.