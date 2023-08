Vann fosset inn i TV-studio under sending: – Be for oss

Hele studioet ble fylt med vann, som om det skulle vært en flodbølge.

– Midt under «Vi ber for deg»-sendingen i kveld, fosset det vann inn i studioet vårt. Hele studioet fylles med vann etter regnskyllene i dag, forteller TV-redaktør Øyvind Rygg til Verdinytt sent mandag kveld.

– Vi måtte bare avslutte programmet og sette i gang med å berge teknikk og kulisser. Be for oss! oppfordrer han spontant.

Rygg forteller at dette er den andre vannlekkasjen i TV-studioet deres i sommer.

Den kristne TV-stasjonen har studio i en underetasje i en bygning ved Bjerke travbane i Oslo. Det er uvisst om bygningen er bygd på fjellgrunn.