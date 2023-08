Vannføringen i Akerselva øker – kommunen advarer

I forberedelsene til den varslede nedbøren har vann- og avløpsetaten kontinuerlig økt vannmengden nedover elva. Etaten venter at de må øke vannføringen i elven ytterligere i dagene fremover.

Vannføringen er mandag kveld på 20 kubikkmeter per sekund, normalvannføring på denne tiden av året er 1 kubikkmeter per sekund.

Akerselva kan ha en vannføring opp til 27 kubikkmeter før det blir kritisk for bygningene som ligger nærmest elven, eventuelt 25 kubikkmeter per sekund over flere dager.

– Det er viktig at publikum er forsiktig når de går langs elven og ikke tar unødvendige sjanser, advarer vann- og avløpsetaten i en melding mandag.