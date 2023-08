Måling om koranbrenning: 40 prosent sier nei til forbud

Til sammenligning svarer 36 prosent at de mener Norge bør forby dette. 24 prosent svarer at de ikke vet. Det kommer fram i en undersøkelse gjort for Nettavisen.

Det er de yngste som er mest negative til et forbud. 43 prosent av dem mellom 18 og 29 år vil ikke ha et forbud.

I aldersgruppen over 65 år svarer over 50 prosent at Norge bør forby koranbrenning.

– Jeg synes dette er veldig oppløftende tall. Dette tror jeg har å gjøre med at vi har fått en veldig god debatt om ytringsfriheten, sier sjefredaktør Vebjørn Selbekk i den kristne avisen Dagen i en kommentar til målingen.

Bakgrunnen for undersøkelsen er en rekke koranbrenninger i Sverige og Danmark, som har ført til omfattende protester i en rekke muslimske land. Også i Norge har det vært brent koraner flere ganger tidligere.

Undersøkelsen er gjort av InFact for Nettavisen torsdag 3. august blant 1039 respondenter.