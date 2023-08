Person pågrepet etter langvarig trusselsituasjon i Troms

Det var natt til mandag rundt klokken 2 at politiet rykket ut til en bolig i Sørrollnes i Ibestad kommune i Troms. En person hadde forskanset seg i en bolig, og det ble senere klart at det befant seg en person til i huset.

Gjennom dagen forsøkte politiet å få kontakt med personene i huset, lenge uten hell.

– Politiet forsøkte å oppnå kontakt og holde dialog med personene i huset. Politiet har benyttet seg av en krise- og gisselforhandler på stedet. I løpet av hendelsen har det sporadisk vært kontakt mellom partene i huset og politiet, skriver politiet i en pressemelding mandag kveld.

Først klokken 20.47 mandag kveld var altså aksjonen avsluttet, nærmere 19 timer etter at politiet først fikk meldingen. Én person er pågrepet mens en annen sjekkes av helsepersonell.

– Aksjonen er nå over, og innbyggerne kan trygt bevege seg som normalt på stedet. Dette har vært en krevende hendelse, og politiet og andre nødetater har jobbet med å få kontroll på situasjonen siden natt til mandag. Vi er takknemlig for at ingen har blitt skadd i hendelsen sier operasjonsleder Lennart Steffensen.

Like etter at politiet ankom stedet natt til mandag ble det avfyrt skudd. Ingen skal imidlertid ha blitt skadd. Spesialenheten er rutinemessig varslet.

Saken vil nå bli etterforsket av politiet.