Skademeldingene renner inn som følge av ekstremværet Hans

– Det er først og fremst vann som har trengt inn i kjellere i boliger og hos bedrifter. Men det har også kommet inn skader på biler og vanninntrengning gjennom tak, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If.

Mandag ettermiddag hadde de fått inn over 70 skademeldinger knyttet til ekstremværet Hans.

Gjensidige har så langt fått inn 100 meldinger, mens Tryg Forsikring har registrert 53 skader i forbindelse med ekstremværet. Fremtind opplyser at de har fått inn 45 skademeldinger.

Alle venter flere meldinger utover kveldstimene.

Clementz har foreløpig ikke noe eksakt anslag, men venter at skadene som følge av Hans vil beløpe seg til millioner.

– Det er umulig å si på et så tidlig tidspunkt. Nå sender vi ut folk for å hjelpe til med skadene, og vi er mindre opptatt av å taste på kalkulatoren. Likevel er det mulig å si at det vil bli millionskader denne gang, opplyser han.