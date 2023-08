Gutt ble alvorlig skadd etter fall i bekk – satt fast i rør

Politiet meldte om hendelsen klokken 16.22.

– Nødetatene er på stedet i forbindelse med at en mindreårig gutt har ramlet i en bekk og blitt tatt av vannstrømmen og sittet fast i et rør i flere minutter, skrev Sørøst politidistrikt på X/Twitter.

Gutten ble reddet opp, men fremsto som alvorlig skadd og ble kjørt til sykehuset. Politiet ble værende på stedet for å etterforske hendelsesforløpet.

Politiet konkluderte med at hendelsen var et tragisk uhell. Gutten skal ha hjulpet foreldrene sine med å rense drensrør. I den forbindelse skal han ha ramlet og blitt tatt av vannstrømmen og sittet fast i et slikt rør.

I en oppdatering klokken 18.00 meldte politiet at guttens tilstand var stabil, men fortsatt alvorlig.