– Hold deg unna bratt terreng og vurder om du i det hele tatt må oppholde deg utendørs, lyder tekstmeldingen fra Gjøvik kommune, ifølge Oppland Arbeiderblad.

Videre bes innbyggere om å ta forholdsregler og følge myndighetenes råd som følge av de ekstreme nedbørsmengdene.

Politiet har sendt ut nødvarsel om ekstremværet Hans til folk som er i berørte områder. Et varsel gikk klokka 15.45 ut til personer i fjellheimen og på andre turistdestinasjoner i Innlandet.

Politiet har sendt ut nødvarsel om ekstremværet Hans til folk som er i berørte områder. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Statsforvalteren i Vestland har på sin side anmodet politiet om å sende nødvarsel til mobiler som er i områdene som er berørt av varslene om farlig vær. Dette gjelder kommunene Aurland, Lærdal, Luster, Sogndal, Stryn, Vik og Årdal.

– Meldingen sendes først og fremst ut som et forebyggende tiltak. Særlig viktig er det å nå turister, som ikke nødvendigvis følger med i norske medier, skriver Vest politidistrikt i en pressemelding.

Innlandet politidistrikt vil sende nødvarsel på vegne av Statsforvalteren Innlandet i forbindelse med ekstremværet Hans, skriver distriktet på X/Twitter.

– Veldig intenst

Et kraftig bygeområde har beveget seg nordover og lagt veier, parkeringsplasser og kjellere under vann. Ekstremværet Hans vil ramme hardt også i kveld og natt.

– Et kraftig bygeområde har startet i Østfold og passert nordover, vest for Mjøsa. Det er veldig intenst vest for Mjøsa nå, sa vakthavende meteorolog Pernille Borander ved Meteorologisk institutt til NTB i 15.30-tiden mandag.

De første bygene kom inn i landet fra Sverige mandag ettermiddag og førte til betydelig overvann lokalt. Enkelte værstasjoner i Viken har registrert så mye som rundt 60 millimeter de siste 24 timene. Og det er ventet mer. Bygene vil komme i bølger utover kvelden og natta, ifølge Borander.

– Det bygger seg opp byger sør i Sverige. De vil komme inn over Østfold og fortsette nordover. Farevarslene som er sendt ut, står seg. Utviklingen så langt har fulgt prognosene, sier hun.

Lokalt kan det komme opp mot 30 millimeter nedbør per time. De hardest rammede områdene – fra mjøsdistriktet og vestover – kan få opp mot 100 millimeter nedbør i løpet av 24 timer.

Rødt farevarsel

Farevarselet for jord- og flomskred for kommunene Nannestad, Hurdal, Eidsvoll, Ullensaker og Nes ble oppgradert til rødt nivå mandag. Meteorologene advarer også mot lyn, torden og kraftig vind.

Tette kummer og vann i veien på ring 2 i Oslo mandag ettermiddag gjør at mannskaper må ut for å åpne sluk. Foto: Frederik Ringnes / NTB

I tillegg til betydelige materielle skader på bebyggelse og infrastruktur, medfører ekstremværets herjinger en reell fare for liv og helse i utsatte områder, understreket Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) under et beredskapsmøte med Statsforvalteren i Innlandet mandag ettermiddag.

Også kommunene Skjåk og Lesja i Gudbrandsdalen er lagt til det røde varslet, viser oversikten på varsom.no. Samtidig er kommunene Sogndal, Aurland og Hol inkludert i gult varsel.

– Svært mange skredhendelser ventes. Flere kan få store konsekvenser. Store hendelser kan nå bebyggelse, vei eller jernbane og forårsake vesentlig redusert fremkommelighet, står det på varsom.no.