– Cirka klokken 2 natt til mandag fikk vi en telefon der vi oppfattet at det var en pågående trusselsituasjon. Vi kjørte til stedet og opprettet kontakt med personer i huset. Vi valgte deretter å trekke oss unna for å innhente mer ressurser, og det er der vi står nå. Vi er på stedet og har tilstrekkelig med ressurser, sa Lars Meland ved operasjonssentralen i Troms politidistrikt til NTB i 7-tiden mandag morgen.

Politiet meldte om hendelsen på X/Twitter klokken 6.34.

Politiet avfyrte skudd

– Da politipatruljen kom til stedet, ble det av politiet oppfattet en trusselsituasjon som førte til at det ble avfyrt skudd fra politiet. Politiet har ikke informasjon om at noen ble skadd som følge av dette, skrev Troms politidistrikt i en pressemelding i 11-tiden mandag.

Meland sier at det er uklart hvor mange som befinner seg i boligen, men at det er flere enn én person. Han forklarer videre at det så langt politiet kjenner til ikke er noen som er skadd i huset.

Vil løse situasjonen med dialog

– Vi ønsker å avklare denne situasjonen med vedkommende gjennom dialog, sier Meland i pressemeldingen.

Han sa tidligere til NTB at politiet tok delvis kontakt med folk i huset for å prøve å få avklart hva som hadde skjedd, men personen de var i kontakt med, var på det tidspunktet ikke interessert i det.

Mandag formiddag har politiet flere ressurser i området. I morgentimene ble det sendt ut et nødvarsel om hendelsen til innbyggerne i området for at personer skulle holde seg i sikkerhet mens situasjonen blir avklart. De nærmeste naboene rundt huset ble evakuert.

Politiet har trukket seg noe tilbake, og det er etablert kontakt med personene i huset. Situasjonen er fremdeles uavklart.

Troms politidistrikt vil komme tilbake med mer informasjon i løpet av dagen, heter det i pressemeldingen