Ekstremværet Hans

Ekstremværet Hans er ventet å treffe store deler av Sør-Norge mandag. Det er sendt ut rødt farevarsel for flom og jordskred i et større område, samt rødt farevarsel for kraftig nedbør. Det er ventet 80 millimeter til 100 millimeter nedbør i områdene litt nord for Oslo til sør i Trøndelag, samt et lite stykke vest mot Møre og Romsdal og Vestlandet.

Rødt publiserer strømplan

I dag publiserer Rødt sin plan for hvordan Norge kan få nok, og rimelig, strøm uten å bygge ned natur med vindkraft eller vannkraft i vernede vassdrag. Det er partileder Marie Sneve Martinussen og energi- og miljøpolitisk talsperson Sofie Marhaug som skal legge den fram. Dette vil skje digitalt.

Resultat fra grunnlovsavstemning i Den sentralafrikanske republikk

De foreløpige resultatene etter folkeavstemningen om å endre landets grunnlov kunngjøres mandag. I den omstridte avstemningen har president Faustin-Archange Touadéra blant bedt om at begrensningene på antall presidentperioder, noe som betyr at han kan bli gjenvalgt for en tredje periode.

Biden besøker tre delstater

USAs president Joe Biden reiser til delstatene Arizona, New Mexico og Utah for å fremme skattepakken Inflation Reduction Act, som skal subsidiere grønn industriutvikling. Reisen varer fram til 10. august.

Liverpool med generalprøve før seriestart

Jurgen Klopps mannskap skal finpusse formen før Premier League sparkes i gang til helgen. Liverpool skal måle krefter mot det tyske Bundesliga-laget Darmstadt. Premiere League-laget spiller sesongens første seriekamp borte mot Chelsea, søndag. Liverpool er det eneste laget i den engelske toppdivisjonen som spiller treningskamp mandag.