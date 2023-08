KrF krever mobilforbud på alle barne- og ungdomsskoler

– Mobilen har ingenting på skolen å gjøre. Foreldre roper om et mobilforbud, og teknologitoppene beskytter barna sine. Nå er det på tide at alle skoler gjør det samme, sier Ulstein til NRK.

En rapport fra Unesco viser en direkte sammenheng mellom mobilbruk på skolen og at elever presterer dårligere. Unesco, som er FNs organ for utdanning, vitenskap, kultur og informasjon, anbefaler at smarttelefoner fjernes fra skolen. Et slikt forbud vil begrense forstyrrelser, styrke læringen og beskytte barn fra digital mobbing, mener de.

Ifølge rapporten er det blant annet dokumentert at omfattende bruk av smarttelefoner reduserer evnen til å lære, og at mye skjermtid påvirker barns følelsesmessige stabilitet negativt.

– Tunge fagfolk har tryglet om mobilforbud i årevis. Nå roper ekstra tunge fagfolk varsku. Så det er på tide å gjøre noe, sier Ulstein.

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) er ikke enig med Kristelig Folkeparti og mener dette er noe skolene må få bestemme selv.

– Mange norske skoler har allerede mobilforbud på skolen, sier hun.

Verken Brenna eller Ulstein vet hvor mange skoler som har mobilforbud. Da NRK spurte tusen skoler i 2019 hadde halvparten delvis mobilforbud, mens en av tre skoler hadde fullstendig mobilforbud.