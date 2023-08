Oslo kommune er i beredskap før ekstremværet, opplyser byrådslederen

Det er sendt ut rødt farevarsel for deler av Sør-Norge nord for Oslo i forbindelse med ekstremværet.

– Oslo er forberedt. Vi tar ingen sjanser. Oslo kommune er i beredskap. Gjennom helgen er det blitt gjennomført en rekke møter i kommunen og tiltak er iverksatt, skriver Johansen på Facebook.

Han sier att beredskapsetaten har sendt varsel til alle virksomheter.

– Brann- og redningsetaten har mobilisert ekstra personell og materiell, og har laget en beredskapsplan for denne hendelsen. Bymiljøetaten er fullt bemannet. Vann og avløpsetaten har innarbeidede rutiner ved varsel om ekstremvær som er satt i verk nå, skriver han.

Johansen ber alle i Oslo følge råd og retningslinjer fra myndighetene og ikke ta unødig risiko.

– Det varslede ekstremværet er av et kaliber vi ikke er vant med her til lands. Det er et uttrykk for et klima i endring og er en dramatisk påminnelse om at klimakrisen er her nå, skriver han.