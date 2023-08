Telenor øker beredskapen før ekstremværet

Telenor øker nå bemanningen og beredskapen for å opprettholde viktige kommunikasjonstjenester og holde nordmenn på nett de neste dagene, opplyser teleselskapet.

– Et ekstremværvarsel som dette kan i verste fall føre til store ødeleggelser, som kan få konsekvenser for vår drift, sier Bjørn Amundsen, dekningsdirektør for Telenor Norge.

Han sier det kan bli vanskeligere både å rette eventuelle feil og ikke minst være utfordrende fremkommelighet fram til skadestedene. Det er ventet store mengder nedbør mandag og tirsdag, og det er varslet stor fare for flom, jord- og flomskred.

Ekstremvarselet gjelder Østlandet nord for Oslo, samt de østligste delene av gamle Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og sør i Trøndelag.