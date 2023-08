Beredskapsmyndighetene forberedt på ekstremvær

Direktoratet, som forkortes til DSB, hadde søndag et møte med fylkesberedskapsrådet i Innlandet, og skal ha tilsvarende møter i Møre og Romsdal, Viken og Trøndelag mandag, skriver de i en pressemelding.

– Tenk forebygging og utnytt tiden fram til uværet kommer, sier direktør Elisabeth Aarsæther i DSB.

Hennes råd er å sjekke eget beredskapslager og sørge for at man har nok vann, mat og det man trenger for å klare seg selv noen dager, hvis veien skulle bli stengt eller man må holde seg innendørs.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Meteorologisk institutt har oppgradert til rødt farevarsel for både flom, jordskred og nedbør mandag og tirsdag. Det kraftige uværet har fått navnet Hans.