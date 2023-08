Det er sendt ut rødt farevarsel for ekstremværet Hans. Bane Nor opplyser at Dovrebanen stenges fram til tidligst klokka 12 mandag.

Det påvirker toglinjene F6 Oslo S – Trondheim S og RE 10 Drammen – Oslo S – Lillehammer.

Rørosbanen mellom Hamar og Støren stenges også fra morgenen av.

– I praksis gjelder det samme der som på Dovrebanen, sier pressevakt Olav Nordli til NTB.

– Det er på bakgrunn av det røde farevarselet som er sendt ut. Da føler vi rett og slett at vi ikke kan garantere for sikkerheten for de reisende med et så alvorlig farevarsel, sier han.

Nordli sier at det også er høyere beredskap på andre linjer i Sør-Norge og at det kan komme flere stengte baner.

Hvor lenge banene må være stengt, er det vanskelig å svare på nå.

– Det er mye som tyder på at det strekker seg gjennom det neste døgnet. Men det kommer oppdateringer underveis. Vi setter sikkerheten først, sier han.

Gjøvikbanen er også stengt mandag morgen. Det var planlagt på grunn av arbeid langs linja.