Regjeringen: Lytt til myndighetene når uværet Hans inntreffer

Det er sendt ut rødt farevarsel om ekstremværet, som treffer deler av Sør-Norge mandag morgen. Det er særlig deler av Østlandet, Trøndelag og Møre og Romsdal som rammes.

Uværet har fått navnet Hans og ventes å vare fra mandag til tirsdag.

– Dette er et svært alvorlig varsel. Vi oppfordrer folk til å følge med på varsom.no og informasjon fra kommunen sin, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

Advarer om skader

Videre oppfordrer han til å gjøre tiltak som er mulig for å sikre egen eiendom og verdier, for eksempel flytte biler og andre gjenstander fra områder nær elver og bekker.

Bakgrunnen er at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Meteorologisk institutt har søndag oppgradert fra oransje til rødt farevarsel for deler av Sør-Norge. Rødt er det høyeste varslingsnivået som gis for flom og skred og forekommer svært sjeldent. Dette kan gi store skader, advarer de.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er ventet oversvømmelser, flom og jordskred som følge av den varslede nedbøren, samt alvorlige hendelser flere steder, og store skader på eiendom, infrastruktur som vei og jernbane.

Toglinjer stengt

Bane Nor har allerede steng Dovrebanen mellom Hamar og Dombås fra og med klokken 5.20 mandag morgen på grunn av Hans. Den åpner tidligst klokken 12 samme dag, men det er fortsatt usikkert.

Andre toglinjer som påvirkes er F6 Oslo S – Trondheim S og RE 10 Drammen – Oslo S – Lillehammer.

Rørosbanen mellom Hamar og Støren stenges også fra morgenen av.