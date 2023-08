Strømselskapet Elvia øker beredskapen under ekstremværet

Strømselskapet Elvia opplyser i en pressemelding at de har avtalt med deres beredskapsentreprenører at de kan mobilisere store styrker hvis det skulle bli behov for det, i tillegg Elvias egne mannskaper.

– I tillegg øker vi beredskapen på driftssentralene og kundesentrene, sier Morten Schau, kommunikasjonssjef i Elvia.

Han sier at de vil sende ut SMS-melding til kunder som er strømløse på grunn av feil i høyspentnettet.

– Feil i lavspentnettet, det vil si det siste strekket fra en transformator og inn til husveggen hos kundene, vil imidlertid ikke bli fanget opp av disse varslingssystemene, sier Schau.

Han fraråder folk på det sterkeste å bevege seg i nærheten av linjer som henger lavt eller ligger på bakken.

– Det kan være strømførende ledninger, og berøring kan medføre livsfare, sier kommunikasjonssjefen.