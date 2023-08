Mandag blir det gratis strøm i inntil ti timer

For kunder i hele Sør-Norge får kundene den laveste strømprisen på en hverdag så langt i år, skriver Europower.

På Østlandet (NO1) blir snittprisen rett under 8 øre/kWh, mens prisen på Vestlandet (NO5) blir like over.

I NO2, som dekker Sunnhordland til Buskerud, blir prisen drøyt 19 øre/kWh mandag – et fall på nesten 40 øre/kWh fra søndag.

I Midt-Norge (NO3) og Nord-Norge (NO4) blir snittprisen mandag på 1,45 øre/kWh – altså tilnærmet gratis strøm før nettleie og eventuelle avgifter.

Enda bedre for forbrukerne er det at det mandag blir flere timer med gratis strøm (før nettleie og avgifter). Klokken 5 på morgenen blir det gratis strøm i én time i Sør-Norge, og to timer i resten av landet, skriver nettstedet.

Klokken 12.00 blir det gratis strøm i seks timer i hele landet, mens det klokken 22 blir to timer med gratis strøm i nærmest hele landet. Unntaket er NO2 der prisen blir 1 øre/kWh i en av disse to timene.