Politiet opplyser til NTB at nødetatene klokken 14.39 rykket ut etter å ha fått melding om at en syklist var påkjørt og deretter falt ned en skråning på tre, fire meter.

Operasjonsleder Eirik Loftesnes sier at det ser ut som ulykken skjedde da traktoren kjørte forbi syklisten og at det ikke skal ha vært et sammenstøt.

– Det er snakk om en gutt i begynnelsen av tenårene. Han var bevisstløs etter ulykken, men var bevisst da han ble fraktet til sykehuset i Førde, sier Loftesnes.

– Skadene blir betegnet som alvorlig, sier operasjonslederen videre.

Politiet opplyser at de har snakket med vitner og vil etterforske saken videre.