Nordmann omkom i dødsulykke på MC-treff i Sverige

To førere var innblandet i ulykken. Politiets vakthavende befal, Bo Gunnarson, bekrefter overfor VG at mannen som døde, er norsk.

– Han er hjemmehørende i Norge, sier han til avisen.

Han bekrefter at de pårørende er varslet, og at svensk politi har opprettet kontakt med politiet i Norge. Den avdøde motorsyklisten er i 60-årene.

Politiet fikk melding om ulykken klokken 17.20 lørdag, skriver Aftonbladet , som først omtalte saken.

– Akkurat hvordan ulykken har skjedd har vi ikke klart for oss, men det har skjedd under en konkurranse der to MC-førere har veltet, sier Gunnarson.