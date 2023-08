MC-fører hentet av ambulansehelikopter i Bardu

Troms politidistrikt meldte at nødetatene rykket ut etter melding om en MC-ulykke ved 19.30-tiden lørdag. Da hadde de fått melding om at en motorsykkel hadde kjørt av veien ved Tunemoen i Bardu kommune i Troms.

Ifølge politiets opplysninger skjedde ulykken da motorsykkelen skulle kjøre forbi et annet kjøretøy.

Mannen i 20-årene som var alene på motorsykkelen, ble opplyst å ha store smerter i armer og bein.

E6 ble sperret i begge retninger i påvente av at et ambulansehelikopter skulle lande. Like før klokken 21 melder politiet at mannen er fløyet til Universitetssykehuset i Nord-Norge, men at de ikke har opplysninger om skadeomfanget.

Politiet opplyser at de har tatt beslag i førerkortet til føreren.