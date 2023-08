Brannen i et garasjeanlegg på Ullensaker er slukket

Øst politidistrikt meldte om brannen ved 17-tiden lørdag.

– Som følge av brannen kom det tykk røyk, og politiet ba folk om å lukke vinduer og holde seg innendørs i området. Da brant det blant annet i en bil i garasjeanlegget, skrev politiet på X/Twitter.

Like før klokken 17.30 opplyste politiet at det ikke var fare for spredning til andre bygg, men at de hadde evakuert de nærmeste bolighusene på grunn av røyken fra brannstedet.

Ved 19-tiden var brannen slukket, og de evakuerte kunne returnere til boligene.

Det er ikke meldt om skadde personer. Brannårsaken er foreløpig ikke kjent.