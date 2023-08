Varselet for flom – som er på nivå tre i fareskalaen – gjelder for området langs svenskegrensa og litt inn i landet fra sør for Hamar og opp til like sør for Trondheim.

Varselet gjelder fra mandag til tirsdag.

– Vannføringen vil øke i bekker og elver i løpet av mandagen på grunn av uvanlig mye nedbør. Dette kan føre til omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder, heter det i farevarselet.

Det er ventet opp mot 80 millimeter regn på mandag, og over 100 millimeter i løpet av to døgn fra mandag til tirsdag.

Varselet for jord- og flomskred – som er på nivå tre i fareskalaen – gjelder fra mandag klokka 7 fram til samme tidspunkt tirsdag.

– Flere skredhendelser er forventet, og noen kan få store konsekvenser. Utsatt bebyggelse kan bli berørt. Framkommelighet på vei eller jernbane kan bli redusert, heter det i farevarselet.

Videre anbefalinger er at en holder seg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring.