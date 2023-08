Politiet skriver på X/Twitter at de fikk tips via nettpatruljen og at de rykket ut fordi de mistenkte mannen for dyremishandling. Mannen er i 50-årene.

– Filmen viser hvordan mannen skriker til endene og har en skremmende oppførsel. Meldingen kom til oss klokka 8.30, en patrulje responderte og fant mannen en time etter, sier operasjonsleder Steinar Knudsen i Sørvest politidistrikt til Haugesunds Avis.

Ifølge politiet var endene trolig stjålet fra en gård i nærheten.

– Mistenkte er en kjenning av politiet i forbindelse med andre typer saker. Patruljen har tidlig visst hvem han var, og hvilket sted de skulle rykke ut til, sier Knudsen.

– Gjennom å sende live på Tiktok har mistenkte her på mange måter utlevert sin egen kriminelle handling, sier operasjonslederen i Sørvest politidistrikt.