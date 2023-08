Gult farevarsel fra lørdag til søndag

Lørdag er det sendt ut gult farevarsel om styrtregn for deler av Østlandet. Varselet gjelder fra lørdag ettermiddag og vil være over natt til søndag.

– I løpet av lørdag ettermiddag og kveld vil det lokalt komme opptil 20 millimeter med nedbør i løpet av en time. Det vil være store variasjoner i intensitet og mengde, opplyser Meteorologisk institutt på X /Twitter.

Meteorologene anbefaler videre at folk holder seg unna bratte skråninger, samt bekker med stor vannføring.

Blant konsekvensene i forbindelse med uværet er fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, samt fare for stengte veier, kommer det fram i varselet.

Mandag

Varselet for mandag er farevarsel på nivå 3. Samtidig er det sendt ut farevarsel på samme nivå for flom og jordskred.

– Det er mye regn i vente på mandag og tirsdag. Det er en litt uvanlig sommersituasjon. Værprognosen minner mer om høst, og lavtrykket kommer fra feil retning, sier statsmeteorolog Pernille Borander til NTB lørdag.

– Vanligvis pleier dette lavtrykket å komme fra Vestlandet. Så vestlendingene er mer vant med denne nedbøren sammenlignet med østlendinger, i hvert fall med tanke på at det skjer i starten av august, sier hun.

En smak av høst

I farevarslet som er sendt ut, melder Meteorologisk institutt at det kan komme 60 millimeter til 80 millimeter nedbør i løpet av 24 timer på deler av Østlandet og Trøndelag.

– Det begynner natt til mandag. Deretter tar det seg opp mandag ettermiddag og holder på intensivt fram til tirsdag morgen før det roer seg ned, sier Borander.

– Det blir en smak av høst. Samtidig er det en del usikkerhet knyttet til lavtrykket som kommer fra den kanten. Lavtrykket kommer fra Sverige og da er vi spent på hvordan det ender opp, legger hun til.

Følger situasjonen

Meteorologisk institutt følger situasjonen videre, samt hvordan situasjonen utvikler seg. Borander opplyser at det er en viss risiko for at nedbøren kan ende opp med å renne ned i kjellerne til folk, så man må følge med på om regnet begynner å sive inn i bygninger

– Det kan samtidig være smart å feste løse gjenstander i hager og lignende da det også blir vindfullt, sier hun.

Litt videre vest og nordover i områdene Vestland, Møre og Romsdal og Trøndelag er det meldt om farevarsel på gult nivå for nedbørsmengdene.

– Fra mandag ettermiddag til tirsdag kveld kommer det lokalt mellom 40 millimeter og 80 millimeter nedbør på 24 timer, skriver meteorologene på X /Twitter.

Stor fare for flom og jordskred

Den kraftige nedbøren fører samtidig med seg risiko for flom og skred i store deler av landet. Tidligere lørdag ble det sendt ut oransje farevarsel for flom i Innlandet og Sør-Trøndelag, samt farevarsel for jord- og flomskredfare for deler av Innlandet, Viken, Trøndelag, samt Møre og Romsdal.

Flomvarselet – som er på nivå tre i fareskalaen – gjelder for området langs svenskegrensa og litt inn i landet fra sør for Hamar og opp til like sør for Trondheim. Varselet gjelder fra mandag til tirsdag.

– Vannføringen vil øke i bekker og elver i løpet av mandagen på grunn av uvanlig mye nedbør. Dette kan føre til omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder, heter det i farevarselet.

Jord- og flomskredvarslet – som også er på nivå tre i fareskalaen – gjelder fra mandag klokka 7 fram til samme tidspunkt tirsdag.

– Flere skredhendelser er forventet, og noen kan få store konsekvenser. Utsatt bebyggelse kan bli berørt. Framkommelighet på vei eller jernbane kan bli redusert, kommer det fram i farevarselet.