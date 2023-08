Norge møter Japan i sluttspillet i fotball-VM

Etter å ha tatt seg videre fra gruppespillet, er de norske fotballjentene klar for åttendedelsfinale i fotball-VM i Australia og New Zealand. Japan er motstander – og kampen starter klokken 10 norsk tid. Også oppgjøret mellom Sveits og Spania spilles lørdag. Den kampen starter klokken 7.

Toppmøte om Ukraina i Saudi-Arabia

I dag holdes det et stort fredsmøte om Ukraina i Saudi-Arabia. Ukraina har tatt initiativ til fredsforumet i Jeddah i håp om å vinne større internasjonal støtte i krigen mot Russland. Over 40 land skal delta, men Russland ikke er invitert. Blant annet har Kina meddelt at de sender den høytstående diplomaten Li Hui.

Trump taler til partimøte

USAs tidligere president Donald Trump taler i dag til et republikansk partimøte i delstaten Alabama. Trump sa seg torsdag ikke skyldig på alle punkter i tiltalen knyttet til forsøket på å omgjøre valgnederlaget i 2020. I tillegg til denne rettssaken, er Trump også tiltalt i to andre saker. Han nekter straffskyld også i disse sakene.

Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja legges ned

I dag blir det formell nedlegging av organisasjonen Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. Det skal også holdes en stor folkefest på torget i Kabelvåg for å markere avslutningen. Aksjonen mener området nå vil være varig fritt for oljevirksomhet.

Rødt åpner valgkampen i Bergen

Marie Sneve Martinussen, partileder i Rødt, åpner valgkampen i Bergen. Martinussen overtok som leder av partiet 24. juli, etter at Bjørnar Moxnes gikk av. Moxnes hadde lenge vært i hardt vær etter at det ble kjent at han stjal et par solbriller fra en butikk på Gardermoen.

Nedrykkstruede VIF på poengjakt i Drammen

Et Vålerenga i poengnød tar turen til Marienlyst stadion i Drammen. Motstander er Strømsgodset. Etter 15 serierunder ligger VIF på nedrykksplass med bare elleve poeng. VIFs nye trener Geir Bakke har startet VIF-karrieren med tre strake tap. Strømsgodset, som har en kamp mer spilt, ligger på 10. plass med 20 poeng.

Sprint i Blink-festivalen

Langrennseliten er på plass med rulleski i Sandnes. På programmet i dag står sprint. både for menn og kvinner. Utslagsrundene starter klokken 17.45, mens finalene går klokken 20.10.