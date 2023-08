Knivran i Drammen

En person ble truet med kniv og fraranet mobil, penger og klokke ved Ypsilon-brua i Drammen natt til lørdag. Sørøst politidistrikt skriver på X/Twitter at hendelsen skjedde klokken 1.

Fornærmede har forklart at gjerningspersonene kom på sparkesykler og dro derfra på disse, for deretter å forsvinne fra stedet i bil.

Politiet har ikke funnet gjerningspersonene, totalt fire personer, de tre som kom på sparkesyklene, pluss fjerdemann som kjørte bilen.

Senterpartiet faller på ny meningsmåling

Senterpartiet faller ned til 4,9 prosents oppslutning på en fersk måling utført for Klassekampen og Nationen.

Fallet er på 1,6 prosentpoeng fra forrige måling i juli. Partiet har ikke vært lavere på de to avisenes fellesmåling siden januar, da bunnen ble nådd med 4,5 prosent.

Partimålingen er den første som er gjort etter at Sp-statsråd Ola Borten Moe måtte gå av som minister.

Kvinne falt ut av bobil i fart

En kvinne som falt av en bobil i fart i Mosjøen sentrum, er sendt til sykehus for behandling. Sjåføren merket ikke noe før politiet ringte.

Politiet fikk fredag kveld klokken 22.46 melding fra et vitne som hadde observert at kvinnen falt ut av bilen i en rundkjøring like ved politistasjonen i Mosjøen.

På bakgrunn av opplysninger fra kvinnen fant politiet natt til lørdag fram til sjåføren og ringte ham opp. Han hadde da kjørt videre flere mil og var nesten kommet helt hjem et annet sted i Nordland uten å ha oppdaget at kvinnen var borte. Det er tatt alkotest av mannen, som ikke var påvirket av rusmidler.

Dommer i Texas gir midlertidig unntak fra abortforbud

Leger i Texas som behandler kompliserte graviditeter, får unntak fra abortforbudet, heter det i en midlertidig kjennelse fra en av delstatens domstoler.

Kjennelsen ble kunngjort av dommer Jessica Mangrum i tingretten i Austin fredag. Hun begrunner det med uklarhet om unntak for nødssituasjoner i abortforbudet i delstaten, som trådte i kraft i fjor.

En gruppe leger og kvinner som nylig er nektet abort under kompliserte graviditeter, har gått til søksmål mot delstaten for å få prøvet forbudet i retten.

Unntaket gjelder i Texas fram til hele søksmålet er avklart, eventuelt til en høyere rettsinstans kommer til en annen konklusjon.

Mann i 20-årene skutt og drept utenfor Stockholm

To menn i 20-årene ble funnet skutt i en forstad til Stockholm sent fredag. En av dem døde av skadene.

– Politiet ga livreddende førstehjelp på stedet før ambulansepersonale tok over, sier politiets pressetalsperson Towe Hägg.

Meldingen kom ved 23-tida fredag. Natt til lørdag opplyser politiet at en av dem døde av skadene.

Politiet har sperret av et område utendørs i forstaden Handen utenfor den svenske hovedstaden. Politiet undersøker blant annet en bil som har skader de tror kan knyttes til hendelsen.

Eksplosjoner ved Kertsjbroen – tankskip trenger bistand

Russiske kilder bekrefter at redningsbåter er sendt til en oljetanker etter at flere eksplosjoner ble hørt i nærheten av Kertsjbroen på Krim natt til lørdag. Pro-russiske myndigheter på Krim nekter for at selve broen over til det russiske fastlandet er angrepet.

Både ukrainske nyhetsmedier og myndigheter på Krim melder at ukrainske sjødroner har gått til angrep mot den russiske oljetankeren Sig i Kertsjstredet. Den russiske hovedredningssentralen (SMRCC) bekrefter at to taubåter er sendt for å assistere skipet, melder det statlige nyhetsbyrået Tass.

Det er andre natt på rad at sjødroner blir brukt i området