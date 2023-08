Bilister skaper farlige situasjoner på E16 ved Gardermoen

Øst politidistrikt har bare i løpet av en times tid bøtelagt 27 bilførere for ulovlig stans på veiskulderen på E16 mot flyplassen, skriver de på X/Twitter natt til lørdag.

Stans langs E16 medfører stor fare for øvrig trafikk som kan ha behov for veiskulder i nødstilfeller. Det skjer også at andre trafikanter bråbremser på motorveien fordi de tror det er kø. Dette er svært trafikkfarlig, skriver politiet.

Dropper betaling

Årsaken til fenomenet, som har pågått i lang tid, er at en rasteplass på strekningen er stengt.

– Rasteplassen ble stengt fordi den ble fylt opp av bilister som skulle unngå å betale parkeringsgebyr på Gardermoen, mens de ventet på bekjente og familie som kom med flyet, sier operasjonsleder Finn Håvard Aas i Øst politidistrikt til NTB.

Stengningen av rasteplassen har dermed ført til at sjåførene parkerer på veiskulderen istedenfor, og der venter på beskjed fra dem som skal plukkes opp.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

900 kroner

Det kan raskt bli mye dyrere for bilistene, som må ut med 900 kroner i gebyr for feilparkeringen, som er langt mer enn det de må betale på korttidsparkeringen på flyplassen.

Politiet har derfor prioritert å være til stede og føre hyppige kontroller for å få bukt med den svært trafikkfarlige parkeringen.

– Det er den eneste måten vi har for å få slutt på dette. Farepotensialet de skaper, er stort. Og det er det viktige her, ikke å slippe unna parkeringsavgift, sier Aas.

Fenomenet er ikke nytt for politiet, men har ifølge Aas bare vokst seg større og større.