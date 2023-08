I et brev fra våren 2016 skriver Vegvesenet til Vegdirektoratet at det er funnet store svakheter ved Tretten bru, skriver Aftenposten.

I brevet står det at enkelte punkter hadde en belastning på 211 prosent. Når en bro belastes 100 prosent, betyr det at den bærer hva den maksimalt er dimensjonert for – inkludert broens egenvekt, vekten av bilene på broen og en sikkerhetsfaktor. 211 prosent betyr i teorien at den ikke tåler å holde oppe stort mer enn sin egen vekt.

Vegvesenet anbefalte at broen burde forsterkes i skjøtene, men dette ble aldri gjort. I stedet fikk trafikken på Tretten bru gå som normalt i seks år fram til 15. august 2022. Da kollapset den mens lastebil og en personbil var på.

Vegdirektoratet, som omtaler brevet som en kladd eller et notat, ønsker ikke å kommentere hvorfor de lot det gå normal trafikk over broen i alle disse årene – de viser til en kommende rapport fra Statens Havarikommisjon (SHK).

– Før SHK har lagt fram sine rapporter er det ikke mulig for oss å gå inn i vurderingene knyttet til det omfattende sakskomplekset som kommisjonen nå arbeider med, skriver direktoratet til avisen.