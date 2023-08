Forbud mot åpen ild i Tromsø

– Bakgrunnen for forbudet er mangel på nedbør over lengre tid, samt neste ukes værprognose. Det er høy risiko for skogbranner, skriver kommunikasjonsrådgiver Håvard Stangnes i Tromsø kommune i en pressemelding.

Forbudet gjelder all bruk av ild i skog og andre utmark- og innmarksområder. Det er unntak for grilling i egen hage, i skolegårder, på parkeringsplasser og idrettsplasser, så lenge disse ikke ligger nær skog og mark.

– Det presiseres likevel at man alltid skal være forsiktig, og at unntaket i denne lokale forskriften ikke medfører unntak fra aktsomhetsplikten, skriver Stangnes.

Det midlertidige forbudet varer til 18. august eller til skogbrannfaren er vesentlig redusert. Tromsø brann og redning vil informere innbyggerne i kommunen dersom forskriften blir opphevet.