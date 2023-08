Norwegian fløy 2,3 millioner passasjerer i juli

– Juli var en enestående måned for oss i Norwegian med høyeste antall passasjerer i år, og mer enn 100.000 flere enn samme måned i fjor. Våre kolleger i luften og på bakken har jobbet hardt for at passasjerene våre kom trygt og godt fram til sine reisemål, til tross for enkelte utfordringer på flyplassene i Europa, sier konsernsjef Geir Karlsen i Norwegian.

I juli hadde Norwegian i gjennomsnitt 79 fly i drift, og 99,5 prosent av oppsatte flyginger ble gjennomført. Bookingtallene er også lovende i tiden fremover, skriver selskapet.

Trenden med at mange kunder i juli booket sin flyreise kort tid før avgang, fortsetter i august. I tillegg er bookingtallene for september sterke, heter det i meldingen.

– Det ustabile været i Norden har helt klart påvirket denne sommerens reisemønster, og vi registrerte et jevnt salg av flybilletter gjennom hele juli. Jeg er veldig fornøyd over at så mange reisende velger å fly med oss i sommer, både innenriks, i Norden og på tvers av Europa, sier Karlsen.