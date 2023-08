Nedgang i kortbruken i juli – med unntak av Nord-Norge

Tallene fra Bankaxept viser at vekstvinneren i juli ble Nord-Norge, som hadde 1,3 prosent høyere omsetning enn i fjor. Vestland fikk 4,6 prosent lavere omsetning enn i fjor, heter det i en pressemelding.

Totalt sett ble det en nedgang i kortbruken i juli på 2,6 prosent, men i Nordland og Troms og Finnmark økte omsetningen i begge fylkene.

– Vi er ikke på nivå med pandemiårene, da alle hadde norgesferie, men det er veldig godt å se at nordmenn fortsatt ønsker å feriere i eget land, sier Anita Frantzen, leder for kort og verdiøkende tjenester i Bankaxept.

Hun peker på at utenlandske turisters forbruk kommer i tillegg, og hun tror totalt sett at det ble en god sommer for turistnæring og handel.

I Nordland og Troms og Finnmark var det dagligvarer som i størst grad trakk opp volumet i juli, mens for landet som helhet ble det brukt mer penger på parfymeri og fritid/underholdning og mindre på bensinstasjon og reiseliv.