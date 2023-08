Politiet: Falsk alarm om skudd under slåsskamp i Kristiansand

– Det skal ha blitt hørt skudd, og i slåsskampen er køller og slagvåpen involvert, sa operasjonsleder Arve Myklebust ved Agder politidistrikt til Fædrelandsvennen torsdag kveld.

Politiet utstyrte seg derfor med skjold og hjelmer da de ankom stedet.

To personer ble innbrakt etter hendelsen, men natt til fredag opplyser politiet at de to er løslatt og har fått status som fornærmede i saken. Politiets undersøkelser viser også at det ikke ble avfyrt noen skudd under hendelsen.

Ifølge Fædrelandsvennen viser en video en mann som knuser et bilvindu med et slagvåpen. Bilen, som det satt flere personer i, skal ha forsvunnet fra stedet. Bilen er ikke funnet, men politiet har kartlagt at det skal ha vært tre personer i den.

Politiet har foreløpig ingen mistenkte, men saken etterforskes videre.